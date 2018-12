Карпентер о нападении России в Керченском проливе: Это была заранее запланированная ловушка

Об этом Карпентер заявил после переговоров с командующим ВМС ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко.

Во время встречи адмирал рассказал Карпентеру, что россияне передали по радио украинским морякам запрос, чтобы они ждали сопровождение для прохождения пролива.

"Три украинских корабля ждали дальнейших указаний, но им устроили засаду корабли ФСБ, также они были атакованы российскими вертолетами. Россиянам удалось протаранить только буксир, ведь маневренные боевые катера действовали очень быстро. Корабли ФСБ открыли огонь по катерам, которые начали отходить", - написал аналитик в Twitter.

По словам Карпентера, коварства России в Керченском проливе было даже хуже, чем он думал.

Аналитик подчеркнул, что существует радиоперехват российских инструкций, согласно которым, российские корабли не должны были отвечать на запросы украинцев о прохождении через пролив до тех пор, пока корабли ФСБ не займут выгодные позиции для атаки.

"Это была запланированная заранее ловушка - все очень просто", - отметил Карпентер.

