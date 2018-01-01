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Карпентер о нападении России в Керченском проливе: Это была заранее запланированная ловушка

Сегодня, 18:06
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Майкл Карпентер: Россияне передали украинским морякам запрос, чтобы они ждали сопровождение для прохождения пролива (иллюстративное фото)

Экс-чиновник Пентагона и руководитель Центра дипломатии имени Байдена Майкл Карпентер заявил, что инцидент в Керченском проливе 25 ноября был заранее запланированной россиянами провокацией. 

Об этом Карпентер заявил после переговоров с командующим ВМС ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко.

Во время встречи адмирал рассказал Карпентеру, что россияне передали по радио украинским морякам запрос, чтобы они ждали сопровождение для прохождения пролива.

"Три украинских корабля ждали дальнейших указаний, но им устроили засаду корабли ФСБ, также они были атакованы российскими вертолетами. Россиянам удалось протаранить только буксир, ведь маневренные боевые катера действовали очень быстро. Корабли ФСБ открыли огонь по катерам, которые начали отходить", - написал аналитик в Twitter.

По словам Карпентера, коварства России в Керченском проливе было даже хуже, чем он думал.

Аналитик подчеркнул, что существует радиоперехват российских инструкций, согласно которым, российские корабли не должны были отвечать на запросы украинцев о прохождении через пролив до тех пор, пока корабли ФСБ не займут выгодные позиции для атаки.

"Это была запланированная заранее ловушка - все очень просто", - отметил Карпентер.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года. 

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

 

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Теги:   Керченский пролив Майкл Карпентер Украина ВМС Украины Россия США

Спецтема   Военное положение в Украине

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