Новоизбранный президент Польши Навроцкий заявил, что «обязательно» встретится с Зеленским

«Я обязательно встречусь с президентом Владимиром Зеленским в рамках соответствующей серии встреч. Как президент я посещу всех наших соседей… Я должен буду поговорить с президентом Зеленским», — сказал Навроцкий в эфире Polsat News.

Он отметил, что Польша и Украина имеют много общих интересов и целей. В то же время Навроцкий добавил, что между странами также есть вещи, которые до сих пор «не прояснены», вспомнив о фермерах и эксгумации на Волыни.

28 июня Владимир Зеленский сообщил, что Кароль Навроцкий получит приглашение посетить Украину.

«Что касается приглашения, вы знаете, что для нас важно сохранять тесные, сильные отношения между нашими странами, и конечно же будем приглашать нового президента [Польши Кароля Навроцкого] в Украину», — отметил Зеленский.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что побеждает консерватор Кароль Навроцкий с 50,89% голосов. Кандидат от правящей коалиции, либерал Рафал Тшасковский получил 49,11%.

Согласно избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.