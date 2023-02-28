Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Ханом 28 февраля, 17:42 Владимир Зеленский и Карим Хан (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 февраля, встретился в Киеве с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Об этом сообщается в Facebook главы государства.

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты должны понести ответственность за преступления, совершенные на территории Украины.



«Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия. Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и вместе сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасающие преступления не могли повториться в будущем даже теоретически», — сказал он.

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Президент пригласил прокурора принять участие в конференции United for Justice — ожидается, что она пройдет во Львове в марте 2023 года, там будут обсуждать преступления российских оккупантов в Украине.

В пресс-службе ОП сообщили, что в Украине скоро должен открыться офис прокурора МУС. Хан заявил, что его команда готова ускорить работу, чтобы «украинцы и люди во всем мире как можно быстрее увидели справедливость, а виновные получили наказание».

Накануне Карим Хан встретился с генпрокурором Украины Андреем Костиным.

2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.

По данным МВД Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине открыли 64 986 уголовных дел по фактам совершения преступлений российскими военными и их пособниками.