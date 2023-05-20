«Будет способствовать смягчению конфликта». Папа Франциск поручил миротворческую миссию в Украине кардиналу Дзуппи — Ватикан 20 мая, 22:02 Папа Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Папа римский Франциск поручил миссию по реализации своей инициативы по прекращению российской войны против Украины ведущему итальянскому кардиналу Маттео Дзуппи, который является близким к понтифику.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, передает Vaticannews.

«Я могу подтвердить, что Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болоньи и президенту Конференции итальянских епископов, с ответственностью возглавить миссию, по согласованию с Государственным секретариатом по уменьшению напряженности в конфликте в Украине, надеясь, что это может открыть путь к миру, от чего никогда не отказывался святой отец», — говорится в сообщение.

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Ранее католический портал Il sismografo, который освещает деятельность Ватикана, сообщал, что Папа римский Франциск хочет отправить в Киев и Москву посланников для обсуждения возможности «начала переговоров о перемирии» со страной-агрессором Россией.

Президент Владимир Зеленский 13 мая встретился в Ватикане с папой римским Франциском и попросил осудить российские преступления в Украине, а также рассказал об украинской формуле мира и подчеркнул, что это единственный действенный алгоритм достижения справедливого мира.

Во время недавнего интервью Зеленский повторил, что вести переговоры с главой российского режима Путиным сейчас невозможно: «На сегодняшний день он террорист, который еще и не держит слова».

После визита в Венгрию 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в тайной «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

Чиновник, близкий к Офису президента, сказал CNN, что Украина ничего не знает об этой «миссии».