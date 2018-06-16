Канцлер Австрии выступил за усиление пограничного агентства ЕС Frontex

Канцлер Австрии Себастиан Курц выразил надежду, что на неформальной встрече в сентябре лидеры ЕС договорятся об усилении пограничного агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex.
Об этом сообщает Европейская Правда.
Курц намерен сделать безопасность и борьбу с незаконной миграцией приоритетными для австрийского председательства в Совете ЕС во второй половине этого года.
"Моя цель заключается в том, чтобы мы достигли политической договоренности об усилении Frontex, расширение его мандата и сделали шаг в сторону лучшего контроля внешних границ ЕС", - сказал канцлер.
По его словам, Австрия стремится, чтобы ЕС сместил фокус с расселения мигрантов на предотвращение прибытию новых мигрантов.
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