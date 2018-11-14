Канцлер Австрии рассказал об отношениях с Россией после шпионского скандала

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна намерена сохранить хорошие отношения с Россией, несмотря на шпионский скандал.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вене, запись которой опубликована на его странице в Facebook.

"У нас хорошие контакты с Россией, это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это критиковать и предотвращать", - отметил австрийский канцлер.

Напомним, в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990-х годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

Кроме того, по данным Kronen Zeitung, был раскрыт сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT), который шпионил в пользу России.