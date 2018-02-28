Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Россия несет большую ответственность за ситуацию на Донбассе

Канцлер Австрии Себастьян Курц возложил на Россию ответственность за происходящее на востоке Украины, а также в Сирии.

Курц об этом заявил в Москве по результатам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНИАН.

"Мы говорили о том, какие есть возможности ослабить напряжение, убрать напряжение между Россией и ЕС. В первую очередь я использовал шанс выразить наши ожидания, не только касательно государственности, но и международного права. Обсуждая двусторонние отношения, отношения на уровне России и ЕС, мы говорили об очагах кризиса, например, восточная Украина, а также положение в Сирии. Конечно, здесь Россия несет большую ответственность", - сказал Курц.

Он подчеркнул, что нужно "сделать все, чтобы прекратить эту невыносимую ситуацию" в Сирии.

Австрийский лидер подчеркнул, что вопрос Украины также был на повестке дня при встрече с Путиным.

"Мы ожидаем реализацию Минских соглашений. До того, как они будут воплощены, еще должны быть сделаны позитивные шаги, чтобы сократить там напряжение", - отметил Курц.

Он подчеркнул, что Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе.

Напомним, президент Австрии Александер ван дер Беллен 8 февраля после встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Вена не собирается инициировать отмену или ослабление санкций против РФ.

Себастиан Круц в январе 2017 года в должности главы МИД Австрии и председателя ОБСЕ непосредственно побывал на востоке Украины.