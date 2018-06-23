23 июня 2018, суббота

Канцлер Австрии: Лодки с беженцами вообще не должны прибывать в Европу

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Курц предлагает решить миграционный кризис так, чтобы мигранты не попадали на континент

Курц предлагает решить миграционный кризис так, чтобы мигранты не попадали на континент

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что миграционный кризис в Евросоюзе должен быть решен таким образом, чтобы упредить прибытие мигрантов на европейский континент (подразумевается прибытие по морю из Северной Африки - прим. ред.)

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Мы должны избежать того, чтобы лодки вообще когда-либо прибывали в Европу", - заявил Себастьян Курц.

Кроме того, австрийский канцлер полагает, что беженцев, которые уже попали в Европу, необходимо разместить и содержать за пределами Евросоюза.

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"И мы должны заботиться о мигрантах, если они уже попали в ЕС, за пределами Европы. Там они получат безопасность, но не гарантии благополучной жизни в Центральной Европе", - считает Курц.

Курц также подтвердил заявление премьера Дании о том, что сейчас идет работа над организацией лагерей для беженцев за пределами Европейского Союза, однако не стал уточнять, в каких именно странах они могут быть размещены.

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В воскресенье, 24 июня, в Брюсселе состоится неофициальный саммит нескольких стран ЕС, посвященный решению проблемы беженцев. Страны Вышеградской четверки - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия – уже объявили бойкот этой встречи.

В последние недели проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Особенно остро вопрос стоит в Италии, которая уже отказалась принять несколько судов с беженцами, и в Германии.

Там канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается добиться заключения двусторонних соглашений с европейскими партнерами, чтобы решить проблему приема беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза. Это позволит сгладить противоречия с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. Он дал Меркель две недели – до конца июня – на поиск общеевропейского решения этого вопроса.

В противном случае Зеехофер готов самостоятельно отдать распоряжение не пускать в Германию тех беженцев, которые уже были ранее зарегистрированы в других странах ЕС.

С ним солидарны австрийский премьер Курц и власти Италии, где недавно пришло ко власти правительство правых евроскептиков и националистов, выступающих резко против мигрантов.

Единство глав МВД Италии, Германии и Австрии по вопросу миграционной политики Курц назвал "осью воли" (или "осью добровольцев" – the axis of willing) и анонсировал дальнейшее сотрудничество трех стран по этой проблеме.

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