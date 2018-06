Канцлер Австрии: Лодки с беженцами вообще не должны прибывать в Европу

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что миграционный кризис в Евросоюзе должен быть решен таким образом, чтобы упредить прибытие мигрантов на европейский континент (подразумевается прибытие по морю из Северной Африки - прим. ред.)

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Мы должны избежать того, чтобы лодки вообще когда-либо прибывали в Европу", - заявил Себастьян Курц.

Кроме того, австрийский канцлер полагает, что беженцев, которые уже попали в Европу, необходимо разместить и содержать за пределами Евросоюза.

Смотрите также

"И мы должны заботиться о мигрантах, если они уже попали в ЕС, за пределами Европы. Там они получат безопасность, но не гарантии благополучной жизни в Центральной Европе", - считает Курц.

Курц также подтвердил заявление премьера Дании о том, что сейчас идет работа над организацией лагерей для беженцев за пределами Европейского Союза, однако не стал уточнять, в каких именно странах они могут быть размещены.

Смотрите также

В воскресенье, 24 июня, в Брюсселе состоится неофициальный саммит нескольких стран ЕС, посвященный решению проблемы беженцев. Страны Вышеградской четверки - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия – уже объявили бойкот этой встречи.

В последние недели проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Особенно остро вопрос стоит в Италии, которая уже отказалась принять несколько судов с беженцами, и в Германии.

Там канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается добиться заключения двусторонних соглашений с европейскими партнерами, чтобы решить проблему приема беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза. Это позволит сгладить противоречия с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. Он дал Меркель две недели – до конца июня – на поиск общеевропейского решения этого вопроса.

В противном случае Зеехофер готов самостоятельно отдать распоряжение не пускать в Германию тех беженцев, которые уже были ранее зарегистрированы в других странах ЕС.

С ним солидарны австрийский премьер Курц и власти Италии, где недавно пришло ко власти правительство правых евроскептиков и националистов, выступающих резко против мигрантов.

Единство глав МВД Италии, Германии и Австрии по вопросу миграционной политики Курц назвал "осью воли" (или "осью добровольцев" – the axis of willing) и анонсировал дальнейшее сотрудничество трех стран по этой проблеме.

Смотрите также