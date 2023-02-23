Шольц заявил, что вопрос передачи Украине истребителей сейчас «не имеет смысла» 23 февраля, 21:57 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 23 февраля, заявил, что вопрос передачи Украине боевой авиации «в настоящее время не имеет смысла».

Об этом немецкий канцлер сказал в интервью общественному телевидению ZDF, сообщает Reuters.

Шольц также сказал, что опасается, что конфликт может перерасти в «очень затяжную войну», но добавил, что Германия и Запад будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Кацлер добавил, что диктатору РФ Владимиру Путину в конце концов придется понять, что его военные цели, которые с начала конфликта несколько раз пересматривались, недостижимы.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему приходится постоянно заставлять канцлера Шольца предоставлять оружие Киеву, убеждая, что Берлин таким образом помогает всей Европе.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев. После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».