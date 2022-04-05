В Вене подтвердили, что канцлер Австрии посетит Киев «в ближайшие дни»

5 апреля, 15:49
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

В правительстве Австрии подтвердили, что канцлер Карл Нехаммер планирует визит в Украину «в ближайшие дни», чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Wiener Zeitung.

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Встреча состоится перед запланированной на субботу в Варшаве конференцией, на которой должны быть собраны деньги для миллионов беженцев и перемещенных лиц из-за войны в Украине, передает СМИ.

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Ранее Зеленский заявил, что «в ближайшее время» канцлер Австрии посетит Украину.

Также Киев намерены посетить президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностраннымделам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Австрия Канцлер Война в Украине Карл Нехаммер

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