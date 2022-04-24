«Боюсь, Шольц связан с Москвой». Политолог рассказал, почему Германия не поставляет Украине тяжелое оружие и возможна ли отставка канцлера 24 апреля, 19:44 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор Владимир Путин. 15 февраля 2022 года (Фото:DPA / Picture Alliance)

Канцлер Германии Олаф Шольц находит все новые аргументы, чтобы не поставлять тяжелое оружие Украине, рассказал в эфире Радио НВ немецкий политолог Сергей Сумленный.

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«Шольц говорит вещи, которые никак [связаны] с его действиями. Если бы это был не политик, а бизнесмен, я бы говорил, что он просто лжет. Поскольку он политик, я скажу, что он высказывается осторожно. Он говорит что-то, из чего любой человек может сделать любой вывод», — убежден Сумленный.

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Одним из аргументов Шольца, объясняет политолог, является опасение, что поставки Киеву тяжелого оружия будут означать участие Берлина в войне, а потому Россия может нанести удар по Германии.

«Это абсолютный бред, потому что все партнеры Германии по НАТО поставляют тяжелое оружие, включая танки, артиллерию, ПВО, другое. Следя за логикой Шольца, это превращает эти страны НАТО в участников войны. Если Россия ударит по Словакии или Польше, или США, то Германии, как стране НАТО, все равно нужно будет воевать с Россией», — считает Сумленный.

На вопрос ведущего радиостанции, зачем канцлер Германии так поступает, политолог ответил:

«Я боюсь, что это просто связь Шольца с Москвой».

В то же время, политолог не исключает того, что Шольц уйдет в отставку, но при условии, что скандалы получат мощную аргументацию.

«Если сейчас выплывут документы, что он лично получал какие-то деньги из Москвы, вероятно, его скинут», — предположил Сумленный.

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