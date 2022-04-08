Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину — Politico 8 апреля, 02:46 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставки танков для Украины несмотря на давление других политиков.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для войны с Россией, несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждением.

План, представленный вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предполагает выделение Украине около 100 танков.

В частности, речь идет о поставке легких танков Мардер, бронемашин, оснащенных противотанковыми ракетами. Политики также обсуждают, сможет ли Берлин аналогичным образом поставлять Украине свои тяжелые боевые танки Леопард.

Это происходит на фоне растущего осознания в Берлине и других западных столицах того, что война России в Украине может затянуться на месяцы или годы.

Изначально решение по этому вопросу ожидалось на этой неделе, однако сейчас оно находится в подвешенном состоянии. По мнению Шольца, Германия должна достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такую ​​​​тяжелую военную технику.

«Мы оказываем такую ​​военную поддержку одинаковым образом, и чтобы никто не торопился, включая Германию», — отметил Шольц.

Также сообщалось, что Германия может поставлять Украине оружие времен ГДР, поскольку украинская армия умеет его использовать.

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