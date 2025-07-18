Канцлер Германии усомнился в том, что Украина вступит в ЕС до 2034 года

Мерц поставил под сомнение вступление Украины в ЕС до 2034 года (Фото: REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения относительно возможности вступления Украины в Европейский Союз до 2034 года, когда завершится следующий семилетний бюджетный цикл ЕС.

По его словам, расширение не должно повлиять на уже определенные среднесрочные финансовые планы блока, сообщает Reuters.

«Наш приоритет — сделать все возможное для прекращения этой войны», — заявил Мерц после встречи с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.

Он добавил, что вопрос восстановления Украины будет стоять после завершения боевых действий, и этот процесс займет несколько лет.

«Вероятно, это даже не коснется текущих среднесрочных финансовых перспектив ЕС», — сказал Мерц.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предполагала, что Украина сможет присоединиться к ЕС до 2030 года — при условии, что темпы реформ останутся такими же высокими. В Брюсселе также отмечали, что членство станет ключевой гарантией безопасности для Украины.

Еврокомиссия предлагает новый финансовый план ЕС на 2028−2034 годы объемом 2 трлн евро. В частности, для расширения ЕС предусмотрено 100 млрд евро на поддержку Украины.

Отдельно Еврокомиссия предложила выделить 131 млрд евро в новом бюджетном цикле на развитие оборонного и космического секторов.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что то, что касается Европейского Союза, а именно решение о членстве Украины, блокирует только одна страна, и это Венгрия.

13 мая агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

27 июня президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили неизменную поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.