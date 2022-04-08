«С визитом солидарности». Канцлер Австрии посетит Киев и Бучу в субботу 8 апреля, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в субботу прибудет в Киев с «визитом солидарности», чтобы поддержать Украину на фоне российской агрессии. Об этом сообщает Der Standard.

Нехаммер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Виталием Кличко. Программа австрийского канцлера также включает визит в город Буча.

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«Мой визит в Киев и Бучу по приглашению президента Зеленского также свидетельствует о нашей солидарности с украинцами. То, что происходит в Украине, и в частности во многих городах Украины, — это страшная агрессивная война против мирного населения», — сказал он.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, всего погибли по меньшей мере 320 людей. 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

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