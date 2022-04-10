«Строитель мостов». После визита в Украину канцлер Австрии встретится с Путиным 10 апреля, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который накануне приехал с визитом в Украину, в понедельник, 11 апреля, отправится в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы военно-нейтральные, но имеем четкую позицию относительно российской захватнической войны против Украины. Он должен остановиться! Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал он.

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Нехаммер добавил, что проинформировал о запланированной встрече с главой Кремля президента Украины Владимира Зеленского, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники, приближенные к канцлеру, рассказали, что тот хочет действовать как «строитель мостов» и «попробовать все, чтобы немного приблизиться к миру». По его мнению, для этого требуются не только телефонные звонки, но и личные встречи.

9 апреля канцлер Австрии посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Он также посетил Бучу и заявил о планах Вены ужесточать санкции против России, пока не закончится война.

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