«Строитель мостов». После визита в Украину канцлер Австрии встретится с Путиным

10 апреля, 20:30
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Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который накануне приехал с визитом в Украину, в понедельник, 11 апреля, отправится в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы военно-нейтральные, но имеем четкую позицию относительно российской захватнической войны против Украины. Он должен остановиться! Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал он.

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Нехаммер добавил, что проинформировал о запланированной встрече с главой Кремля президента Украины Владимира Зеленского, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

https://twitter.com/karlnehammer/status/1513193093784297476?s=20&t=SdCGzmVzL8eVcQeQ33iO-w

Издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники, приближенные к канцлеру, рассказали, что тот хочет действовать как «строитель мостов» и «попробовать все, чтобы немного приблизиться к миру». По его мнению, для этого требуются не только телефонные звонки, но и личные встречи.

9 апреля канцлер Австрии посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Он также посетил Бучу и заявил о планах Вены ужесточать санкции против России, пока не закончится война.

https://www.youtube.com/embed/_tshDT3tVb8
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Владимир Путин Австрия Карл Нехаммер Война России против Украины

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