Канцлер Австрии заявил о готовности поддерживать контакты с Путиным

12 декабря, 13:46
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Карл Негаммер (Фото:REUTERS/Costas Baltas)

Карл Негаммер (Фото:REUTERS/Costas Baltas)

Канцлер Австрии Карл Негаммер готов поддерживать контакт с российским диктатором Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну РФ против Украины.

Об этом сообщает ORF2.

Канцлер напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину общался с Путиным дважды. В апреле он приезжал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим РФ с начала войны. Тогда Путин в первый раз лично общался с Негаммером. До этого они не встречались и не говорили по телефону.

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Второй раз Негаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарный кризис.

«Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах», — подчеркивал канцлер.

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Негаммер неоднократно отмечал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с войной. Однако Вена «имеет четкую позицию» в отношении некоторых из них.

«Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — отметил Негаммер.

28 июля Негаммер заявил, что Украина вправе сама решать, каким будет мирный процесс и когда он начнется.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Австрия Переговоры с Россией Война России против Украины

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