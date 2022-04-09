Реакция на военные преступления РФ: канцлер Австрии посетил Бучу и побывал на месте массового временного захоронения жертв оккупантов 9 апреля, 20:47 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Австрии Карл Нехаммер (в центре) во время посещения Бучи (Фото:Олександр Павлюк via Telegram)

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Бучу и побывал на месте массового временного захоронения жертв российских оккупантов возле местной церкви.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в своем Telegram-канале.

Вместе с представителями местных властей Нехаммер посетил также место сражения с российскими оккупационными войсками на улице Вокзальная.

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Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, прибывший 9 апреля в Украину, заявил о намерении посетить Бучу и подчеркнул необходимость международного расследования совершенных там преступлений во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



Мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% жителей, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

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