«Произошли страшные преступления». Канцлер Австрии заявил о намерении посетить Бучу и необходимости международного расследования 9 апреля, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер во время совместной пресс-конферении с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, 9 апреля (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, который 9 апреля прибыл в Украину, заявил о намерении посетить Бучу и подчеркнул необходимость международного расследования совершенных там преступлений.

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«Если мы сегодня увидим Бучу. Буча — это место, где произошли страшные преступления, и необходимо, чтобы люди, члены ООН изучили эти преступления, чтоб начала международная юстиция работать над этим, чтобы и криминальная юстиция международная постепенно боролась с этими преступлениями», — заявил он на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В свою очередь Зеленский отметил, что визит Нехаммера в Киев является очень важным, решающим для Украины сейчас.

«И я знаю, что господин канцлер не только будет в Киеве. Для нас очень важно, что он глубоко понимает нашу ситуацию, последствия всей 8-летней войны РФ против нас, особенно знает последствия после полномасштабного вторжения. Я знаю, что господин канцлер решил поехать в Бучу, очень вам благодарен, со своей командой», — добавил Зеленский.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



Мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителя, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% жителей, погибших при захвате города российскими оккупантами, были расстреляны.

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