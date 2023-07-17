Канада анонсировала новую программу для украинских беженцев 17 июля, 03:47 Новая программа Канады позволит воссоединиться тем семьям, которые разделены между двумя странами (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

Федеральное правительство Канады анонсировало новую иммиграционную программу для украинских переселенцев. Она позволит воссоединиться тем семьям, которые разделены между двумя странами.

Об этом сообщает CBC News.



«Мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку семьям, разлученным в результате этого конфликта, в том числе через этот путь воссоединения семей, который поможет украинским семьям оставаться вместе, когда они восстанавливают свою жизнь в своих новых сообществах в Канаде», — заявил министр иммиграции Шон Фрейзер.

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По его словам, право на участие в программе будет распространяться на украинцев, проживающих в Канаде с временным статусом и имеющих одного или нескольких членов семьи.

В правительстве отметили, что более подробная информация о новой программе будет опубликована ближе к ее запуску 23 октября 2023 года. Программа не будет связана с затратами и будет действовать в течение одного года.