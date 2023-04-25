В Украине планируют возобновить Канадскую полицейскую миссию

25 апреля, 04:27
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Канадский полицейский (Фото:instagram.com/grc_rcmp_qc/)

Канадский полицейский (Фото:instagram.com/grc_rcmp_qc/)

Канадская полиция надеется начать обучение для украинских правоохранителей путем возобновления Канадской полицейской миссии в Украине (CUPDP). Этот проект предоставляет консультации, тренинги и оборудование.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

В понедельник, 24 апреля, она встретилась с представителями Канадской полиции, чтобы обсудить возможность возобновления CUPDP.

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Этот проект предоставляет консультации, тренинги и оборудование украинским стражам порядка для повышения их профессионального развития и стандартов.

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По словам Павличенко, тренинги являются важной составляющей поддержки украинских полицейских сегодня. Канадская полиция в свою очередь надеется как можно быстрее начать обучение для украинских правоохранителей и привлечь около 45 инструкторов, которые смогут поделиться своими знаниями и опытом с украинскими коллегами.

На учениях будут представлены: тактическая подготовка, работа полиции на деоккупированных территориях и поддержка ментального здоровья.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Полиция Канада Война в Украине Украина-Канада

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