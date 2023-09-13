Канадские военные показали, как учат украинских боевых медиков

13 сентября, 23:55
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Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

В Вооруженных силах Канады показали, как канадские военнослужащие учат украинских боевых медиков действовать в стрессовой ситуации.

Соответствующее видео было опубликовано на странице канадской тренировочной миссии UNIFIER в X.
«Добавление зрелищ, звуков и ощущения срочности повышает эффективность боевой медицинской подготовки, которую медики Вооруженных сил Канады проводят для Вооруженных сил Украины во время операции UNIFIER», — говорится в сообщении под видео.

Видео дня

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В рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015-го года научили навыкам современного боя более 37 тыс. украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения, канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев учеба была восстановлена в Великобритании, Польше и Латвии.
https://twitter.com/CAFwithUkraine/status/1701951614410543145?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1701951614410543145%7Ctwgr%5E7c8ef54b9ae982657734b0e36b2524ba05121e01%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-ato%2F3760943-kanadski-vijskovi-pokazali-ak-navcaut-ukrainskih-bojovih-medikiv.html

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 13 сентября, провел телефонный разговор со своим канадским коллегой Биллом Блэром.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Военные учения Канада Война России против Украины

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