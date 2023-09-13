Канадские военные показали, как учат украинских боевых медиков 13 сентября, 23:55 Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

В Вооруженных силах Канады показали, как канадские военнослужащие учат украинских боевых медиков действовать в стрессовой ситуации.

Соответствующее видео было опубликовано на странице канадской тренировочной миссии UNIFIER в X.

«Добавление зрелищ, звуков и ощущения срочности повышает эффективность боевой медицинской подготовки, которую медики Вооруженных сил Канады проводят для Вооруженных сил Украины во время операции UNIFIER», — говорится в сообщении под видео.

Видео дня

В рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015-го года научили навыкам современного боя более 37 тыс. украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения, канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев учеба была восстановлена в Великобритании, Польше и Латвии.



Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 13 сентября, провел телефонный разговор со своим канадским коллегой Биллом Блэром.