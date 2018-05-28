Канадские консерваторы призывают предоставить Украине оружие на 9,5 млн долларов

Канадские консерваторы под руководством Эндрю Шира выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине канадское военное оборудование на сумму 9,5 миллионов долларов, которое изначально предназначалось для курдских сил, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке. Об этом сообщает издание Nsnews.

Военное оборудование включает ружья, автоматы, легкие минометы и противотанковые ракеты.

Правительство Канады под председательством Джастина Трюдо объявило, что предоставит курдскими силам оружие еще 15 месяцев назад. Однако возникли проблемы с получением одобрений от правительства Ирака, а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищены и оно не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

Сейчас оружие остается в хранилищах Вооруженных сил Канады в Монреале.

Консерваторы уверяют, что это оружие стоит направить Украине.

"Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется. Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим его в руки людей, которые могут его использовать", – заявляет депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.

Ранее правительство Украины обращалось к Канаде о предоставлении оборонительного оружия, но правительство Трюдо не взяло на себя таких обязательств, хотя и разрешило экспорт канадского оружия в Украину полгода назад.