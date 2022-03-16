Канада запретили вещание RT и RT France
RT France (Фото:Скриншот/RT France)
Телекоммуникационный регулятор Канады запретил трансляцию контролируемого Россией телеканала RT (Russia Today). Канал является средством кремлевской пропаганды.
Об этом пишет CBC.
Канадская комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC) объявила, что она удаляет RT и RT France из списка неканадских программных служб и станций, разрешенных для распространения в Канаде.
Это решение означает, что вещателям в Канаде больше не разрешено по закону транслировать канал.
Многоязычный круглосуточный новостной канал был запущен в 2005 году, когда он был известен как Russia Today, и сейчас выходит более чем в 100 странах, согласно его веб-сайту.
Канал, финансируемый российским правительством, уже давно описывается критиками как средство пропаганды Кремля.
«Программы RT не соответствуют ни стандартам, по которым оцениваются канадские службы, ни целям политики, изложенным в Законе о вещании», — говорится в решении CRTC.
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