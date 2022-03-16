Канада запретили вещание RT и RT France

16 марта, 00:01
Цей матеріал також доступний українською
RT France (Фото:Скриншот/RT France)

RT France (Фото:Скриншот/RT France)

Телекоммуникационный регулятор Канады запретил трансляцию контролируемого Россией телеканала RT (Russia Today). Канал является средством кремлевской пропаганды.

Об этом пишет CBC.

Канадская комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC) объявила, что она удаляет RT и RT France из списка неканадских программных служб и станций, разрешенных для распространения в Канаде.

Читайте также:

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman) «Шаг против манипуляций Путина». Евросоюз остановил вещание пропагандистских каналов Sputnik и RT

Это решение означает, что вещателям в Канаде больше не разрешено по закону транслировать канал.

Многоязычный круглосуточный новостной канал был запущен в 2005 году, когда он был известен как Russia Today, и сейчас выходит более чем в 100 странах, согласно его веб-сайту.

Канал, финансируемый российским правительством, уже давно описывается критиками как средство пропаганды Кремля.

Читайте также:
Дмитрий Тузов
Дмитрий Тузов
Конец путинской России приближается. Дала трещину даже пропаганда

«Программы RT не соответствуют ни стандартам, по которым оцениваются канадские службы, ни целям политики, изложенным в Законе о вещании», — говорится в решении CRTC.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Канада Russia Today

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ