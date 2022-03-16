Канада запретили вещание RT и RT France 16 марта, 00:01 Цей матеріал також доступний українською RT France (Фото:Скриншот/RT France)

Об этом пишет CBC.

Канадская комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC) объявила, что она удаляет RT и RT France из списка неканадских программных служб и станций, разрешенных для распространения в Канаде.

Это решение означает, что вещателям в Канаде больше не разрешено по закону транслировать канал.

Многоязычный круглосуточный новостной канал был запущен в 2005 году, когда он был известен как Russia Today, и сейчас выходит более чем в 100 странах, согласно его веб-сайту.

Канал, финансируемый российским правительством, уже давно описывается критиками как средство пропаганды Кремля.

«Программы RT не соответствуют ни стандартам, по которым оцениваются канадские службы, ни целям политики, изложенным в Законе о вещании», — говорится в решении CRTC.

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