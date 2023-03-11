Канада запретила импорт алюминия и стальных изделий из России

11 марта, 08:02
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Канада запретила импорт алюминия и стали из России (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

Канада запретила импорт алюминия и стали из России (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

Канада ввела запрет на импорт российского алюминия и стальной продукции.

Об этом сообщается в заявлении Минфина Канады.

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"Сегодня вице-премьер и министер финансов Хрыстя Фриланд объявила, что Канада запрещает импорт российских алюминия и стальной продукции", - говорится в документе.

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В ведомстве уточнили, что запрет касается всей алюминиевой продукции России, включая необработанный алюминий и листовой алюминий, а также готовую продукцию, включая посуду и другие бытовые товары.

Также запрещен ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, включая трубы.

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Отмечается, что таким образом Канада ограничивает поступления прибыли России, которые ей необходимы для финансирования войны против Украины.

По данным Минфина, в 2021 году Канада импортировала алюминия из России на сумму $45 млн, а российской стальной продукции на $213 млн.

Ранее США ввели 200% пошлину на российский алюминий.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Импорт Экспорт Канада Санкции Запада Сталь Западные санкции Христя Фриланд Украина-Канада Алюминий Война России против Украины

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