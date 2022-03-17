Канада закрыла небо для белорусских самолетов 17 марта, 02:44 Цей матеріал також доступний українською Ранее Канада закрыла свое авиапространство для российских самолетов. (Фото:@joshsorenson/pexels)

Канада закрыла свое авиационное пространство для белорусских самолетов. Это связано с поддержкой Беларусью вторжения РФ в Украину.

Об этом написал министр транспорта Канады Омар Альгабра в Twitter.



"Мы запрещаем белорусским самолетам использовать воздушное пространство Канады в ответ на их поддержку неспровоцированной агрессии России в Украине", - написал Альгабра.

Ранее Канада закрыла свое авиапространство для российских самолетов.

28 февраля в министерстве транспорта Канады сообщили, что самолет российского Аэрофлота незаконно влетел в воздушное пространство страны после запрета на его использование авиакомпаниями из РФ.

Канада, страны Евросоюза, США и некоторые другие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов из-за вторжения РФ в Украину.

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