Канада закрыла небо для белорусских самолетов

17 марта, 02:44
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Ранее Канада закрыла свое авиапространство для российских самолетов. (Фото:@joshsorenson/pexels)

Ранее Канада закрыла свое авиапространство для российских самолетов. (Фото:@joshsorenson/pexels)

Канада закрыла свое авиационное пространство для белорусских самолетов. Это связано с поддержкой Беларусью вторжения РФ в Украину.

Об этом написал министр транспорта Канады Омар Альгабра в Twitter.

"Мы запрещаем белорусским самолетам использовать воздушное пространство Канады в ответ на их поддержку неспровоцированной агрессии России в Украине", - написал Альгабра.

Ранее Канада закрыла свое авиапространство для российских самолетов.

https://twitter.com/OmarAlghabra/status/1504142887159844865
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28 февраля в министерстве транспорта Канады сообщили, что самолет российского Аэрофлота незаконно влетел в воздушное пространство страны после запрета на его использование авиакомпаниями из РФ.

Канада, страны Евросоюза, США и некоторые другие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов из-за вторжения РФ в Украину.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Беларусь Канада Война России против Украины

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