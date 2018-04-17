Канада вывезет с Кубы семьи дипломатов из-за загадочной болезни

Правительство Канады вывезет из посольства на Кубе семьи дипломатов из-за проявления симптомов загадочной болезни, сообщает Reuters.
Впервые ухудшение самочувствия у сотрудников канадской дипмиссии было зафиксировано в 2017 году. Симптомы, которые включают головокружение, головные боли и тошноту, были обнаружены у 10 из 27 дипломатов и членов их семей.
С осени 2017 года новых проявлений загадочной болезни зафиксировано не было, но люди, вернувшиеся в Канаду, продолжают испытывать дискомфорт - симптомы проявляются уже не так интенсивно, но они есть.
Канадские и американские медики предполагают, что головная боль и тошнота могут быть связанны с полученной черепно-мозговой травмой. В то же время они отвергли возможность звуковой атаки на персонал посольства.
Исследование качества воздуха и воды диппредставительстве не выявили инфекций или вредных веществ, которые могут повлиять на здоровье человека.
Государственный департамент США заявил, что его сотрудники в Гаване с 2016 года также испытывали физические симптомы, вызванные неизвестными причинами.
Кубинские официальные лица заявили, что не знают причин плохого самочувствия дипломатов и членов их семей.
Reuters указывает, что симптомы затронули только персонал канадской и американской дипмиссии, и не фиксировались, например, у туристов.
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