Канада вывезет с Кубы семьи дипломатов из-за загадочной болезни

Впервые ухудшение самочувствия у сотрудников дипмиссии было зафиксировано в 2017 году.

Правительство Канады вывезет из посольства на Кубе семьи дипломатов из-за проявления симптомов загадочной болезни, сообщает Reuters.

Впервые ухудшение самочувствия у сотрудников канадской дипмиссии было зафиксировано в 2017 году. Симптомы, которые включают головокружение, головные боли и тошноту, были обнаружены у 10 из 27 дипломатов и членов их семей.

С осени 2017 года новых проявлений загадочной болезни зафиксировано не было, но люди, вернувшиеся в Канаду, продолжают испытывать дискомфорт - симптомы проявляются уже не так интенсивно, но они есть.

Канадские и американские медики предполагают, что головная боль и тошнота могут быть связанны с полученной черепно-мозговой травмой. В то же время они отвергли возможность звуковой атаки на персонал посольства.

Исследование качества воздуха и воды диппредставительстве не выявили инфекций или вредных веществ, которые могут повлиять на здоровье человека.

Государственный департамент США заявил, что его сотрудники в Гаване с 2016 года также испытывали физические симптомы, вызванные неизвестными причинами.

Кубинские официальные лица заявили, что не знают причин плохого самочувствия дипломатов и членов их семей.

Reuters указывает, что симптомы затронули только персонал канадской и американской дипмиссии, и не фиксировались, например, у туристов.