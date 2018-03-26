Канада высылает российских "дипломатов", которые оказались офицерами разведки РФ

В понедельник, 26 марта, правительство Канады приняло решение о высылке из страны четырех российских дипломатов.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Христю Фриланд передает Reuters.

При этом отмечается, что все четверо являются представителями спецслужб РФ, которые занимались своей деятельностью под дипломатическим прикрытием.

"Дипломаты оказались офицерами российской разведки. Они использовали свой дипломатический статус, чтобы подорвать нацбезопасность Канады и вмешиваться в нашу демократию", - рассказала Фриленд.

Таким образом канадские власти присоединились к ряду стран, решивших выслать представителей российской дипмиссии в ответ на химатаку в Солсбери, ответственной за которую считают РФ.

Ранее сообщалось, что США, Германия и Франция приняли решение о высылке российских дипломатов.

На данное время известно, что к ним также присоединились Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония и еще несколько стран Европы.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Это стало ответом на химическую атаку РФ в Солсбери, в результате которой был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и еще несколько человек.

В свою очередь Москва, отрицающая свою причастность к инциденту, ответила высылкой 23 британских дипломатов.