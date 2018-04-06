Канада выслала четырех российских дипломатов

Российское посольство в Канаде сообщило, что решило выслать из страны четырех российских дипломатов в рамках скоординированных действий после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Все дипломаты уже покинули страну, передает ТАСС.

"В соответствии с требованием канадской стороны объявленные Канадой персонами нон грата дипломаты выехали из страны", - сообщил представитель посольства.

Ранее сообщалось, что МИД РФ направит в зарубежные посольства России новых дипломатов взамен высланных из-за отравления Сергея Скрипаля.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля уже 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.

США приняли решение выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ на это Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.