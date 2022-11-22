На $500 млн. Канада выпустила облигации в поддержку Украины 22 ноября, 01:50 Канадцы, приобретающие эти ценные бумаги, фактически купят обычные пятилетние облигации (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Канада выпустила государственные облигации суверенитета Украины, направленные на поддержку финансирования помощи Украине. Канадцы теперь могут покупать суверенные облигации Украины.

Об этом сообщает Минфин страны.



Облигации позволят канадцам оказывать прямую поддержку Украине.

«Канадцы теперь могут покупать суверенные облигации Украины. Эти облигации позволяют канадцам оказывать прямую поддержку Украине, чтобы украинское правительство могло продолжать предоставлять основные услуги», — говорится в сообщении.

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Сумма облигаций составляет 500 млн долларов.

Канадцы, приобретающие эти ценные бумаги, фактически купят обычные пятилетние канадские правительственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, что будет зависеть от рыночных условий к моменту проведения операции.