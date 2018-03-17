Канада выделит Украине $4,6 млн на подготовку военных и медоборудование

Канада выделит 4,65 млн долларов на поддержку программ по подготовке Вооруженных сил Украины, говорится в заявлении МИД Канады Христи Фриланд, опубликованном на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Министр уточнила, что будет профинансирована закупка для армии оборудования для оказания первой помощи и обучение военных.

"Сегодня, чтобы помочь укрепить стойкость Украины, мы выделяем 4,65 миллиона долларов на поддержку подготовки Вооруженных сил Украины. Это финансирование обеспечит оборудование для оказания первой помощи и обучение военной полиции ВСУ", - заявила Фриланд.

Она добавила, что Канада безоговорочно поддерживает народ Украины и продолжить оказывать давление на Россию.

"Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства согласно международному праву и не будет соблюдать суверенитет Украины", - заявила глава МИД Канады.

Также Фриланд отметила, что "будет продолжать тесное сотрудничество с крымско-татарскими организациями, чтобы повысить осведомленность о ситуации в аннексированном Крыму".

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о создании площадки для ракет в Канаде.