Канада выделит Украине $ 2,5 млн для борьбы с российской пропагандой Сегодня, 05:58 0 Цей матеріал також доступний українською Канада уделит отдельное внимание жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей

Канада выделит около 2,5 миллиона долларов на поддержку усилий по борьбе с российской пропагандой во время выборов в Украине.

Как передает Укринформ, эти средства - часть более широкого пакета помощи в 24 млн долл., о предоставлении которого Оттава объявила ранее.

"Российская гибридная война в Украине включает дезинформационную деятельность, призванную повлиять на результаты парламентских и президентских выборов. Целью России является дестабилизация Украинского государства и распространение среди ее граждан сомнений в легитимности демократии как таковой. В ответ на это Канада выделит пакет помощи для поддержки правительства Украины, гражданского общества и независимых медиа в противодействии российской дезинформации накануне выборов 2019 года", - пояснили в МИД Канады.

В ведомстве подчеркнули, что Канада уделит отдельное внимание жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Часть этой помощи будет касаться неконтролируемых правительством районов и будет заключаться в поощрении их жителей к использованию своего демократического права голоса", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Ранее Канада объявила о выделении до 24 млн долларов на организацию мониторинга за выборами в Украине, достижения гендерного равенства и улучшения управления.