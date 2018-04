Канада выделила 750 тысяч долларов на образовательный проект о Голодоморе

Правительство провинции Онтарио предоставило трехлетний грант в размере 750 тысяч долларов на поддержку Национального образовательного тура о Голодоморе, сообщил депутат провинциального парламента Онтарио Иван Бейкер в своем Twitter.

Proud to announce this afternoon that the Canada Ukraine Foundation received a $750,000 grant for @OntarioTrillium to promote awareness about the Ukrainian famine of 1932-33 through the Holodomor Mobile Classroom. #onpoli #topoli #Etobicoke #Ukraine @AAndrachuk @HanDongOntario pic.twitter.com/mhIi7e2jKK