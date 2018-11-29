Канада ввела санкции против граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи

Канада объявила о введении санкций против 17 граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что санкции нацелены на "граждан, которые, по мнению правительства Канады, ответственны или являются соучастниками внесудебной расправы над журналистом Джамалем Хашукджи 2 октября 2018 года", передает AFP.
В то же время Оттава настаивает на "прозрачном и тщательном расследовании обстоятельств", связанных с убийством Хашукджи. По словам Фриланд, объяснения Саудовской Аравии не согласованы и не подтверждены.
"Это дело не закрыто. Те, кто несет ответственность за убийство Джамаля Хашукджи, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", - заявила глава МИД Канады.
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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.
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