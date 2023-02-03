Басков, Газманов, пропагандисты и СМИ Пригожина. Канада расширила санкции против России
Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)
Канада в пятницу, 3 февраля, ввела санкции против 38 человек и 16 организаций, причастных к распространению дезинформации и пропаганды страны-террориста России.
Как сказано в сообщении на сайте правительства Канады, «культурным идолам и медиа-организациям нельзя позволять свободно использовать свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки путинской войны».
Глава МИД Канады Мелани Жоли подчеркнула, что Канада поддерживает Украину и не позволит действовать безнаказанно тем, кто распространяет дезинформацию и пропаганду.
В санкционный список входят в том числе:
- российская медиакомпания Россия сегодня, в которую входят пропагандистские ресурсы РИА Новости, Украина.ру, ИноСМИ и так далее;
- United World International и Фонд борьбы с репрессиями, связанные с хозяином ЧВК Вагнера, кремлевским олигархом Евгением Пригожиным;
- российские артисты Николай Басков, Дима Билан, Надежда Бабкина, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Михаил Боярский, Марат Башаров, Ирина Аллегрова, Лариса Долина и другие;
- российские пропагандисты Сергей Брилев и Андрей Норкин.
Новость дополняется…