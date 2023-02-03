Басков, Газманов, пропагандисты и СМИ Пригожина. Канада расширила санкции против России 3 февраля, 22:39 Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

Канада в пятницу, 3 февраля, ввела санкции против 38 человек и 16 организаций, причастных к распространению дезинформации и пропаганды страны-террориста России.

Как сказано в сообщении на сайте правительства Канады, «культурным идолам и медиа-организациям нельзя позволять свободно использовать свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки путинской войны».

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Глава МИД Канады Мелани Жоли подчеркнула, что Канада поддерживает Украину и не позволит действовать безнаказанно тем, кто распространяет дезинформацию и пропаганду.

В санкционный список входят в том числе:

российская медиакомпания Россия сегодня, в которую входят пропагандистские ресурсы РИА Новости, Украина.ру, ИноСМИ и так далее;

United World International и Фонд борьбы с репрессиями, связанные с хозяином ЧВК Вагнера, кремлевским олигархом Евгением Пригожиным;

российские артисты Николай Басков, Дима Билан, Надежда Бабкина, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Михаил Боярский, Марат Башаров, Ирина Аллегрова, Лариса Долина и другие;

российские пропагандисты Сергей Брилев и Андрей Норкин.

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