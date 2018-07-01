Канада ввела пошлины на сталь и алюминий США

В ответ на действия администрации президента США Дональда Трампа Канада ввела ответные пошлины на сталь и алюминий из США.

Об этом сообщает BBC.

С 1 июля 10-процентным налогом облагаются более 250 наименований американских товаров.

Пошлины на сталь и алюминий составят 25% и 10% соответственно. Канада также ввела тарифы на американский виски и моторные лодки из США. Общая сумма новых сборов составит около 16 миллиардов канадских долларов.

Одновременно правительство Канады объявило о предоставлении пакета помощи для отечественной промышленности и намерении искать новые рынки сбыта для собственной стальной и алюминиевой продукции.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Пошлины введены для продукции всех стран, за исключением Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией продолжения термина.

29 июня министр иностранных дел Христя Фриланд пообещала в июле ввести ответные пошлины на импорт некоторых товаров из США, заявив, что Канада "не будет устраивать эскалацию, но и не отступит".