Премьер Канады анонсировал новые санкции против РФ. В списке — 62 россиянина и оборонное предприятие 23 августа, 15:19 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Evan Buhler)

Канада введет санкции против еще 62 человек и одного предприятия оборонного сектора России.

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, выступая на Крымской платформе во вторник, 23 августа.

Он подчеркнул, что вместе с партнерами Оттава продлит санкции против 1750 человек и компаний РФ и Беларуси.

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«Мы объявляем новые санкции: еще 62 человека и также одно предприятие оборонного сектора, участвующее в российской войне против Украины», — сказал Трюдо.

2 августа Канада ввела санкции против 43 российских военных должностных лиц и 17 организаций. В список включили оккупантов, причастных к массовым убийствам в Буче.

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