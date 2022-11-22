Удар по режиму Лукашенко. Канада анонсировала новые санкции против белорусских чиновников и компаний
Канада анонсировала новые санкции против Беларуси (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)
Во вторник, 22 ноября власти Канады заявили, что планируют ввести дополнительные санкции против белорусских чиновников.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство иностранных дел Канады заявило, что введет санкции еще против 22 белорусских чиновников, а также 16 белорусских компаний, занимающихся:
- военным производством,
- технологиями,
- машиностроением,
- банковским делом,
- железнодорожным транспортом.
Согласно заявлению МИД, среди этих чиновников есть те, кто «причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, участвующих во вторжении в Украину».
Ранее Россия ввела санкции против 100 граждан Канады. Среди них оказался внук Степана Бандеры и комик Джим Керри.