Удар по режиму Лукашенко. Канада анонсировала новые санкции против белорусских чиновников и компаний

22 ноября, 15:20
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Канада анонсировала новые санкции против Беларуси (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Канада анонсировала новые санкции против Беларуси (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Во вторник, 22 ноября власти Канады заявили, что планируют ввести дополнительные санкции против белорусских чиновников.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Канады заявило, что введет санкции еще против 22 белорусских чиновников, а также 16 белорусских компаний, занимающихся:

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  • военным производством,
  • технологиями,
  • машиностроением,
  • банковским делом,
  • железнодорожным транспортом.

Согласно заявлению МИД, среди этих чиновников есть те, кто «причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, участвующих во вторжении в Украину».

Ранее Россия ввела санкции против 100 граждан Канады. Среди них оказался внук Степана Бандеры и комик Джим Керри.

https://www.youtube.com/watch?v=Uls5R7xzhrI&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Канада Санкции Война России против Украины

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