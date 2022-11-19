Канада увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

19 ноября, 03:14
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Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

Канада увеличит свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках новой стратегии действий.

Об этом рассказала министр обороны Канады Анита Ананд.

«Мы нарастим наше военное присутствие и усилим оборонные отношения с нашими партнерами и союзниками в регионе», — заявила Ананд.

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Министр пояснила, что в случае необходимости Канада сможет как «бросить вызов» Китаю, так и сотрудничать с ним. По ее словам, в ближайшее время канадское правительство опубликует обновленную стратегию действий, в которой будут содержаться детали о политике страны в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Канада

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