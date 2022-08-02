«Бросили на произвол судьбы». Канада скрыла от украинских сотрудников посольства в Киеве опасность вторжения и не эвакуировала их — СМИ 2 августа, 18:55 Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

Министерство иностранных дел Канады во время эвакуации собственного посольства из Киева перед российским вторжением не забрало украинских сотрудников дипучреждения, сообщает The Globe and Mail.

Согласно источникам издания, при этом ведомство было осведомлено об опасности, которая им угрожала.

Несмотря на очевидную опасность, Оттава отдала приказ руководителям посольства в Киеве скрыть эту информацию от украинских сотрудников и покинуть их. Об этом рассказали трое канадских дипломатов, непосредственно знающих о случившемся, и говорят, что они обеспокоены тем, как Канада оставила своих украинских сотрудников под угрозой.

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В январе, по словам источников, дипломаты, работающие в посольстве в Киеве, получили секретное письмо от разведывательного альянса, известного как «Пять глаз» (другие члены — Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия), в котором им было сказано, что Россия не блефует о своем намерении вторгнуться в Украину. Была и другая информация — Россия подготовила списки украинцев, которых, по мнению альянса, Москва намеревалась преследовать, задерживать или, возможно, даже убить. Хотя было непонятно, чьи именно имена фигурируют в списках, дипломатам сказали, что работавшие на западные посольства в Киеве украинцы, вероятно, будут в них включены.

«Приблизительно 50 украинских сотрудников, многие из которых годами работали с канадцами в посольстве, были оставлены на произвол судьбы, не подозревая о риске», — заявило издание.

Два высокопоставленных чиновника МИД Канады сказали им, что правительство не несет никакой ответственности перед местными работниками в этой ситуации, и что Оттава не хочет создавать прецедент защиты местного персонала посольства.

Канадские дипломаты в посольстве выехали сначала во Львов, а затем в Польшу, через несколько часов после начала российского вторжения. Украинские сотрудники посольства были разгневаны, когда узнали, что сотрудники посольства Соединенных Штатов рассказали некоторым своим местным сотрудникам о списках российских целей и помогли некоторым из них сбежать из Украины.

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5 мая министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Посольство Канады вскоре вернется в Украину после эвакуации в Польшу. Точных дат она не озвучила.

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