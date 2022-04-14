Премьер Канады также назвал геноцидом действия России в Украине
Трюдо согласился с Байденом (Фото:REUTERS/Christinne Muschi)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине.
Война России против Украины — главные события 13 апреля
Канадский лидер заявил, что считает «абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово „геноцид“ в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин», сообщает AFP.
«Мы видели это стремление нападать на мирных жителей, использовать сексуальное насилие в качестве оружия войны. Это совершенно неприемлемо», — заявил Трюдо.
Он добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали в Международном уголовном суде процесс привлечения российского лидера к ответственности за его военные преступления.
Соединенные Штаты определят факт совершения Россией геноцида в Украине, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Ранее США воздерживались от того, чтобы называть то, что происходит в Украине, геноцидом.
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