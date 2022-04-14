Премьер Канады также назвал геноцидом действия России в Украине 14 апреля, 03:17 Цей матеріал також доступний українською Трюдо согласился с Байденом (Фото:REUTERS/Christinne Muschi)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине.



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Канадский лидер заявил, что считает «абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово „геноцид“ в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин», сообщает AFP.

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«Мы видели это стремление нападать на мирных жителей, использовать сексуальное насилие в качестве оружия войны. Это совершенно неприемлемо», — заявил Трюдо.

Он добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали в Международном уголовном суде процесс привлечения российского лидера к ответственности за его военные преступления.

Соединенные Штаты определят факт совершения Россией геноцида в Украине, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Ранее США воздерживались от того, чтобы называть то, что происходит в Украине, геноцидом.



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