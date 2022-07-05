Канада первой ратифицировала присоединение Финляндии и Швеции к НАТО 5 июля, 20:58 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Christinne Muschi)

Канада во вторник, 5 июля, первой из стран — членов НАТО ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу.

Об этом сказано в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, опубликованном на его сайте.

Трюдо подчеркнул, что Канада твердо поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, полностью уверена в их способности быстро и эффективно интегрироваться в Альянс и внести свой вклад в его коллективную оборону.

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Канадский премьер также призвал других членов НАТО быстро завершить процессы ратификации, чтобы «ограничить возможности вмешательства со стороны противников».

«Как одна из основателей НАТО, Канада остается сторонником политики открытых дверей НАТО в отношении любой европейской страны, которая способна выполнить обязательства членства, такие как защита демократии и вклад в коллективную оборону Североатлантического альянса», — добавил Трюдо.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран.



18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



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