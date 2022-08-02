В списке 17 организаций и 43 военных. Канада ввела санкции против России

2 августа, 17:00
Канада ввела санкции против РФ (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Канада ввела санкции против РФ (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Канада ввела санкции против России в связи с ее вторжением в Украину.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте МИД Канады.

Новые санкции касаются 43 военных должностных лиц и 17 организаций.

В санкционный список включили российских военнослужащих, причастных к массовым убийствам в Буче.

Видео дня
Читайте также:
«Стыдно смотреть». Решение Канады передать Газпрому подсанкционную турбину опасно и влечет за собой много проблем — Зеленский

15 июля Канада расширила ряд санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

8 июня Канада в рамках нового пакета санкций запретила рекламным агентствам и агентствам по связям с общественностью работать на российские нефтяные и газовые компании.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Канада Санкции Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Потенциальных олигархов власть планирует уговаривать избавляться от монополий и продавать медиаактивы, говорят источники НВ (Фото:Коллаж НВ)
Зеленский и орден олигархов /
Как глава государства пытается поставить на место супер-богатых и почему у него это не получается
2 августа, 14:20
Политика
Дариус Фору: «Когда вы не уверены, легко поддаться чужому влиянию» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)
Задайте себе эти вопросы. Как научиться принимать важное решение
Дариус Фору
Лучшие микроавтобусы до 10 тыс долларов (Фото:СС)
П — значит практичность /
Пять лучших пассажирских микроавтобусов до $10 тыс.
1 августа, 21:02
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X