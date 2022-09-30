Пока доступны коммерческие пути. Канада призвала своих граждан покинуть территорию страны-агрессора России 30 сентября, 09:20 Канада призвала своих граждан покинуть Россию (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

В четверг, 29 сентября, Канада призвала своих граждан покинуть территорию страны-агрессора России.

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

В ведомстве призвали граждан Канады избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны против Украины, включая частичную военную мобилизацию, ограничения на финансовые операции и все более ограниченные варианты перелетов.

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«Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие пути. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что канадцы, имеющие российское гражданство, могут быть призваны на обязательную военную службу.

28 сентября посольство США в России призвало своих граждан немедленно покинуть территорию страны-агрессора, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок.

27 сентября Болгария рекомендовала своим гражданам покинуть территорию страны-агрессора России в кратчайшие сроки «в связи со сложной ситуацией».

