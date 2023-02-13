Канада призвала своих граждан покинуть Россию и Беларусь
Гражданам Канады рекомендуют избегать любых поездок в Россию и Беларусь (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)
Власти Канады призвали своих граждан покинуть Россию и Беларусь пока есть такая возможность.
Об этом сообщается на сайте канадского МИД.
Гражданам Канады рекомендуют избегать любых поездок в Россию из-за войны против Украины.
«Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие средства. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно», — призвали власти Канады.
Также МИД предупредил, что канадцев с российским гражданством могут призвать в российскую армию.
В Беларусь канадский МИД не рекомендует ездить из-за риска произвольного применения местных законов и войны между Россией и Украиной.
«Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну и не путешествовать туда из-за «непредсказуемых последствий» неспровоцированного полномасштабного вторжения РФ в Украину.