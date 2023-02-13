Канада призвала своих граждан покинуть Россию и Беларусь 13 февраля, 22:04 Гражданам Канады рекомендуют избегать любых поездок в Россию и Беларусь (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

Власти Канады призвали своих граждан покинуть Россию и Беларусь пока есть такая возможность.

Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

Гражданам Канады рекомендуют избегать любых поездок в Россию из-за войны против Украины.

«Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие средства. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно», — призвали власти Канады.

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Также МИД предупредил, что канадцев с российским гражданством могут призвать в российскую армию.

В Беларусь канадский МИД не рекомендует ездить из-за риска произвольного применения местных законов и войны между Россией и Украиной.

«Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну и не путешествовать туда из-за «непредсказуемых последствий» неспровоцированного полномасштабного вторжения РФ в Украину.