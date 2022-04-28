Парламент Канады признал действия РФ в Украине геноцидом
Буча после освобождения от оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Нижняя палата парламента Канады — Палата общин — в среду, 27 апреля, единогласно приняла постановление, признающее действия России в Украине геноцидом.
Об этом сообщает Reuters.
Война России против Украины - главные события 27 апреля
Канадские депутаты подчеркнули, что есть достаточные доказательства системных и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, которые устроили против украинцев российские военные по указанию диктатора Владимира Путина и членов российского парламента.
Законодатели Канады отметили, что РФ совершила такие военные преступления, как массовые зверства, систематические случаи умышленного убийства украинских гражданских, осквернение трупов, принудительный вывоз украинских детей, пытки, физические и психические повреждения, а также изнасилование.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине.
Верховная Рада 14 апреля официально признала геноцидом украинского народа действия вооруженных сил РФ, а также политическое и военное руководство России во время полномасштабной войны против Украины.
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