Парламент Канады признал действия РФ в Украине геноцидом 28 апреля, 04:56 Цей матеріал також доступний українською Буча после освобождения от оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Нижняя палата парламента Канады — Палата общин — в среду, 27 апреля, единогласно приняла постановление, признающее действия России в Украине геноцидом.

Об этом сообщает Reuters.



Война России против Украины - главные события 27 апреля



Канадские депутаты подчеркнули, что есть достаточные доказательства системных и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, которые устроили против украинцев российские военные по указанию диктатора Владимира Путина и членов российского парламента.

Видео дня

Законодатели Канады отметили, что РФ совершила такие военные преступления, как массовые зверства, систематические случаи умышленного убийства украинских гражданских, осквернение трупов, принудительный вывоз украинских детей, пытки, физические и психические повреждения, а также изнасилование.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине.

Верховная Рада 14 апреля официально признала геноцидом украинского народа действия вооруженных сил РФ, а также политическое и военное руководство России во время полномасштабной войны против Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.