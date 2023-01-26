Канада передаст Украине четыре Leopard 2 26 января, 19:50 Leopard 2 (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства «в ближайшие недели». Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд во время брифинга в четверг, 26 января.

Ананд подчеркнула, что во время встречи в формате Рамштайн 20 января президент Владимир Зеленский просил именно танки, и Канада их предоставит. Она сказала, что танки обеспечат тактическое преимущество украинских военных и позволят Украине освободить больше своей территории.

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Министр также сообщила, что в обучении защитников Украины будут участвовать канадские военнослужащие. По ее словам, количество переданных танков может увеличиться по мере координации с партнерами.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца. Всего союзники могут поставить Украине два батальона Leopard — как пишет Spiegel, речь о 80 танках.



Инфографика: NV

Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.



По данным немецких СМИ, передача Abrams от США была условием для положительного решения Германии по Леопардам. В правительстве Германии это опровергали.



Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Британия первой поставит защитникам Украины тяжелые западные танки.

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