Канада передаст Украине четыре Leopard 2

26 января, 19:50
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Leopard 2 (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Leopard 2 (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства «в ближайшие недели». Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд во время брифинга в четверг, 26 января.

Ананд подчеркнула, что во время встречи в формате Рамштайн 20 января президент Владимир Зеленский просил именно танки, и Канада их предоставит. Она сказала, что танки обеспечат тактическое преимущество украинских военных и позволят Украине освободить больше своей территории.

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Министр также сообщила, что в обучении защитников Украины будут участвовать канадские военнослужащие. По ее словам, количество переданных танков может увеличиться по мере координации с партнерами.

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Инфографика: NV
Инфографика: NV

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца. Всего союзники могут поставить Украине два батальона Leopard — как пишет Spiegel, речь о 80 танках.

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Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.

По данным немецких СМИ, передача Abrams от США была условием для положительного решения Германии по Леопардам. В правительстве Германии это опровергали.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Британия первой поставит защитникам Украины тяжелые западные танки.

Украина получит не менее 200 танков – Остап Ярыш

https://www.youtube.com/embed/3aztprnJO5g
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Канада Военная помощь Украина-Канада Война России против Украины танки Leopard

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