Канада поддержала заявление следственной группы по делу MH17 Сегодня, 06:24 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Carlos Barria Христя Фриланд REUTERS / Carlos Barria

Канада согласилась с выводами Национальной прокуратуры Нидерландов касательно четырех причастных к сбиванию Боинга 777 на Донбассе.

Как сообщает Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

«Канада поддерживает решение офиса Национального прокурора Нидерландов по выдвижению подозрений в сбивании самолета Малазийских авиалиний рейса МН17, гражданского самолета, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпура 17 июля 2014. Канада осуждает этот ужасный поступок, унесший жизни 298 человек, в том числе одного канадца », — сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада также поддерживает усилия Совместной следственной группы и имеет полную уверенность в системе правосудия Нидерландов.

«Мы ценим их неустанные усилия по достижению справедливости для жертв и членов их семей, укрепляет основанный на правилах международный порядок», — подчеркнула глава МИД Канады.

Напомним, что 19 июня прокуратура Нидерландов выяснили обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на арест.

По версии следователей, Сергей Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК Бук из Донецка в поселок Снежное, откуда, вероятно, была выпущена ракета, уничтожила Boeing-777.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.