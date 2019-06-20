Фредерик Кемп
Путин наращивает мышцы в Африке
Ярослава Гресь
Топ-5 трендов Каннского фестиваля
Николай Скыба
Как не вернуться к старой школе
Борис Херсонский
Путинский русский. О языковой проблеме в Украине
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Канада поддержала заявление следственной группы по делу MH17

Сегодня, 06:24
Цей матеріал також доступний українською
Канада поддержала заявление следственной группы по делу MH17 - фото

REUTERS / Carlos Barria

Христя Фриланд

Канада согласилась с выводами Национальной прокуратуры Нидерландов касательно четырех причастных к сбиванию Боинга 777 на Донбассе.

Как сообщает Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

«Канада поддерживает решение офиса Национального прокурора Нидерландов по выдвижению подозрений в сбивании самолета Малазийских авиалиний рейса МН17, гражданского самолета, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпура 17 июля 2014. Канада осуждает этот ужасный поступок, унесший жизни 298 человек, в том числе одного канадца », — сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада также поддерживает усилия Совместной следственной группы и имеет полную уверенность в системе правосудия Нидерландов.

«Мы ценим их неустанные усилия по достижению справедливости для жертв и членов их семей, укрепляет основанный на правилах международный порядок», — подчеркнула глава МИД Канады.

Напомним, что 19 июня прокуратура Нидерландов выяснили обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на арест.

По версии следователей, Сергей Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК Бук из Донецка в поселок Снежное, откуда, вероятно, была выпущена ракета, уничтожила Boeing-777.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Теги:   Россия Нидерланды Канада MH17

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 14:02

img
Освещал российскую агрессию. Что известно о погибшем нардепе от Народного фронта Дмитрии Тымчуке
Экономика

Вчера, 09:00

img
Укргаздобыча выиграла все семь лотов третьего аукциона по продаже нефтегазовых спецразрешений
События

Вчера, 20:01

img
На Донбассе погиб боец морской пехоты

ТОП 3

Политика

18 июня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
15029
Геополитика

18 июня, 16:29

img
Санкции и приглашение на Донбасс: главные заявления после встречи Зеленского с Меркель
6743
Геополитика

Вчера, 12:32

img
Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в уничтожении рейса МН17
5464