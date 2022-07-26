Канада будет помогать Украине оборудованием, техникой и оружием — посол
Лариса Галадза (Фото:www.rada.gov.ua)
Канада будет в дальнейшем помогать Украине оборудованием, техникой и оружием, заявила посол Канады в Украине Лариса Галадза.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
«Мы будем и дальше помогать Украине оборудованием, техникой и оружием», — сказала она во время встречи со спикером парламента Русланом Стефанчуком.
По ее словам, «мы работаем на нашу общую победу».
В июле в Канаде приступили к сбору средств на турецкий ударный беспилотник Bayraktar для украинских военных.
Организаторы планируют собрать семь миллионов канадских долларов (примерно $5,4 миллиона) и передать беспилотник украинским военным ко Дню независимости на 24 августа.
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