Канада будет помогать Украине оборудованием, техникой и оружием — посол 26 июля, 16:09 Лариса Галадза (Фото:www.rada.gov.ua)

Канада будет в дальнейшем помогать Украине оборудованием, техникой и оружием, заявила посол Канады в Украине Лариса Галадза.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«Мы будем и дальше помогать Украине оборудованием, техникой и оружием», — сказала она во время встречи со спикером парламента Русланом Стефанчуком.

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По ее словам, «мы работаем на нашу общую победу».

В июле в Канаде приступили к сбору средств на турецкий ударный беспилотник Bayraktar для украинских военных.

Организаторы планируют собрать семь миллионов канадских долларов (примерно $5,4 миллиона) и передать беспилотник украинским военным ко Дню независимости на 24 августа.

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