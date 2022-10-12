Включает зимнюю одежду для ВСУ. Канада объявила о пакете военной помощи Украине на 47 млн долларов 12 октября, 21:24 Министр обороны Канады Анита Ананд (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Канада в среду, 12 октября, объявила о новом пакете военной помощи Украине на 47 млн долларов, который будет включать боеприпасы и зимнюю одежду для защитников Украины.

Как сообщает пресс-служба канадского правительства, об этом рассказала министр обороны страны Анита Ананд перед встречей Контактной группы по вопросам обороны Украины.



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В пакет помощи войдут артиллерийские снаряды и другие средства на сумму 15,2 млн долларов, специализированные камеры для дронов на сумму 15,3 млн долларов, услуги спутниковой связи на сумму 2 млн долларов, а также 500 тысяч единиц зимней военной одежды (куртки, брюки, ботинки, перчатки и так далее).



«Мы знаем, что приближается зима. И у Канады особый опыт в том, что касается зимней одежды и боя. И мы передадим это снаряжение в ближайшие недели», — сказала министр.

В среду с Анитой Ананд встретился министр обороны Украины Алексей Резников.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня стал вопрос усиления ПВО.