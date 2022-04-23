Канада отправила гаубицы Украине — СМИ

23 апреля, 06:53
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Эти гаубицы Канада закупила во время войны в Афганистане (Фото:Reuters)

Эти гаубицы Канада закупила во время войны в Афганистане (Фото:Reuters)

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Канада отправила четыре из своих относительно новых гаубиц М-777 Украине, чтобы помочь ей отразить новое наступление России на востоке, сообщает CBC News.

По информации трех источников, эти гаубицы входили в число 37-ми, закупленных Канадой во время войны в Афганистане.

Министр обороны страны Анита Ананд подтвердила поставку оружия в пресс-релизе 22 апреля, но не сообщила подробностей, заявив лишь, что «вместе с американскими союзниками» они отправили «несколько гаубиц М-777» в Украину.

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Отмечается, что эта поставка включала в себя неустановленное количество боеприпасов. Один из трех источников сообщил, что также было отправлено несколько высокоточных снарядов Excalibur, оставшихся после афганской войны.

Ананд заявила, что Канада также находится в процессе заключения контрактов на «несколько бронированных машин коммерческого образца, которые будут отправлены в Украину как можно скорее».

Оттава также реализовала сервисный контракт на техническое обслуживание и ремонт специализированных камер дронов, которые уже поставила в Украину.

М-777 — 155-миллиметровая буксируемая гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами, орудие было разработано как сверхлегкое. Гаубица хорошо подходит для легких мобильных боевых действий.

Ранее в Пентагоне также заявили о передаче Украине 155-мм буксируемых гаубиц в новом пакете военной помощи на $800 млн.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Канада Гаубицы Excalibur Война России против Украины

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